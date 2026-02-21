Où en est Alexis Beka Beka ?

Recruté par la RAAL La Louvière pour un contrat de deux ans en juillet dernier, Alexis Beka Beka avait pourtant tout pour incarner l’un des symboles du renouveau du club promu en première division belge. Le milieu de terrain de 24 ans, formé à Caen, sortait d’un épisode dramatique qui avait bouleversé le monde du football à l’automne 2023, suivi d’une longue pause loin du football. À son arrivée en Belgique, le projet mené par le directeur sportif David Verwilghen l’avait convaincu de tenter un nouveau départ, dans un environnement jugé propice à sa reconstruction sportive et personnelle.

Sur le terrain, les premiers signaux paraissaient encourageants. Pour son premier match officiel lors de la Coupe de Belgique, l’entraîneur Frédéric Taquin ne cachait pas son enthousiasme : « c’est un joueur de niveau supérieur techniquement. Il est capable de débloquer une situation sur une passe ou une frappe. Quand à la fin, tu es un peu dans le dur, il est intéressant de le faire monter pour qu’il y ait un peu de magie. » Le 11 novembre dernier, Beka Beka retrouvait même le chemin des filets, trois ans après son dernier but, lors d’une défaite face à l’Antwerp en Jupiler Pro League (3-1). Mais depuis, le bon élan semble avoir disparu.

Une situation sportive qui inquiète

Alexis Beka Beka n’a plus disputé la moindre minute depuis le 6 janvier dernier contre Antwerp en Coupe et n’a pas joué la moindre minute sur les cinq dernières rencontres qui ont suivi (364 minutes disputées cette saison), avec l’actuel 14e du championnat belge. Une absence qui interroge d’autant plus que le joueur était devenu l’un des visages les plus populaires du club. Face aux interrogations, le directeur exécutif Toni Turi a livré un diagnostic sans détour. « Je pense qu’il y avait beaucoup de bonne volonté de la part d’Alexis dans les premiers mois. On espérait qu’il soit opérationnel au mois d’octobre. Mais ça demande aussi beaucoup d’efforts de son côté. Je veux protéger le joueur, mais il faut perdre du poids, perdre de la masse grasse… Dans notre jeu, il faut courir beaucoup et on ne peut pas se permettre de jouer à 10 et demi. On fait tout ce qu’il faut pour essayer de l’accompagner », a-t-il expliqué récemment dans une interview pour le média Antenne Centre Télévision.

Avant d’ajouter : « malheureusement, ces dernières semaines, les statistiques physiques et ce qu’on voit ne permettent pas de pouvoir le reprendre. » Le président Salvatore Curaba est allé dans le même sens, tout en laissant la porte ouverte à un retour : « s’il y a un joueur qui peut apporter quelque chose à l’équipe, évidemment que le staff va le sélectionner… » Mais le verdict est clair : sans amélioration physique, pas de place dans le onze. « Les prochaines semaines vont être déterminantes », conclut Toni Turi. Reste désormais à voir si Beka Beka parviendra à s’imposer à La Louvière et à relancer sa carrière…