Amine Bassi de retour à Metz

Fin de saison prématurée pour Amine Bassi. Prêté à Barnsley lors du mercato hivernal, le milieu offensif n'aura pas pu éviter la relégation des Reds en troisième division anglaise, avec une place de lanterne rouge de Championship à deux journées de l'issue de l'exercice. Auteur de 2 buts et 5 passes décisives en Angleterre, l'ex-international U20 marocain (1 sélection) fait donc son retour au FC Metz, également dernier de Ligue 1.

«Le meneur de jeu marocain Bassi a rejoint le club lors de la fenêtre de transfert de janvier et a rapidement gagné une armée d'admirateurs avec ses performances audacieuses. Auteur de plusieurs passes décisives au cours des derniers mois et d'un doublé lors de notre victoire contre Middlesbrough, Amine a impressionné lors de son court passage à Oakwell», peut-on lire dans le communiqué des Tykes.

🤝 Amine Bassi, Claudio Gomes and Domingos Quina are set to leave the Reds.



Thank you all for your hard work and good luck for the future.