Liverpool : Jürgen Klopp a refusé plusieurs fois le Bayern Munich

Le 28 mai prochain, Liverpool dispute la finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid, soit deux semaines après la finale de FA Cup jouée ce samedi contre Chelsea. Les Reds ont encore l'occasion de réaliser le quadruplé grâce à leur victoire en League Cup et la fin de la Premier League, où ils possèdent trois points de retard sur Manchester City. Quelle que soit la finalité, la saison aura été très belle pour le club anglais et c'est assez logiquement que Jürgen Klopp a prolongé son contrat jusqu'en 2026.

Il a eu des propositions pourtant, comme il l'a révélé à The Atletic, notamment du Bayern Munich à différentes époques. «J’aurais pu aller au Bayern plusieurs fois. J’aurais pu gagner plus de titres dans ma vie, j’en suis quasiment sûr. J’avais un contrat ici et je ne suis jamais allé au Bayern.» Très heureux à Liverpool où il enchaîne les succès et séduit l'ensemble des observateurs, l'Allemand semble bien disposé à poursuivre l'aventure de nombreuses années encore.