Jürgen Klopp prolonge à Liverpool

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. En effet, Jürgen Klopp a prolongé ce jeudi à Liverpool. Le club de la Mersey a écrit à ce sujet : «le Liverpool Football Club est ravi d'annoncer que Jürgen Klopp a signé un nouveau contrat pour prolonger son engagement avec le club. L'accord signifie que le manager restera à la tête des Reds au-delà de l'expiration de son contrat précédent, qui devait se terminer en 2024». Si la durée n'est pas mentionnée, le technicien allemand serait lié aux Reds jusqu'en 2026. Ses assistants, Pepijn Lijnders et Peter Krawietz ont également prolongé.

La suite après cette publicité

Une nouvelle commentée par Klopp. «Il y a tellement de mots que je pourrais utiliser pour décrire ce que je ressens à propos de cette nouvelle... ravi, béni, privilégié et excité serait un début (...) Je n'ai pas eu besoin de trop de temps pour répondre à la proposition en toute sincérité. La réponse était très simple… Je suis amoureux de ce club et je me sens bien ici !» Une excellente nouvelle pour Liverpool, qui va pouvoir continuer son histoire d'amour avec l'ancien coach de Dortmund.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴