Liverpool veut recruter français cet été

Liverpool est bien décidé à tourner la page de cette saison compliquée. Cinquième de Premier League et non qualifié pour la Ligue des Champions l’an prochain, le finaliste de l’édition 2021 de la C1 jouera la Ligue Europa. Une petite révolution à leur échelle, tant les hommes de Jürgen Klopp nous ont habitués à l’excellence ces dernières années. Le club a déjà commencé à réfléchir à l’an prochain et à modifier son effectif en profondeur puisque Roberto Firmino, Naby Keita, James Milner et Alex Oxlade-Chamberlain ne sont pas conservés.

À la tête de la direction sportive, le visage change également. Jorg Schmadtke, anciennement en poste à Wolfsbourg, prend la suite de Julien Ward, qui quitte le club après 11 ans de présence. C’est avec l’aide de son compatriote que Klopp cherche à rajeunir son effectif. On sait par exemple que plusieurs milieux de terrain sont souhaités. Les noms d’Alexis Mac Allister et de Moisés Caicedo, tous les deux à Brighton, sont régulièrement cités. Les deux Sud-Américains ne sont pas les seuls car deux Français sont aussi sur une short-list.

Liverpool aime les Français

En avril dernier, nous vous faisions part de l’intérêt des Reds pour Khéphren Thuram (22 ans). La tendance se confirme puisque L’Equipe affirme que des échanges ont eu lieu avec l’OGC Nice. L’international français (1 sélection) serait même séduit par l’idée de rejoindre le club de la Mersey. Il faudra tout de même y mettre le prix : au moins 50 M€ d’après nos informations. Le frère de Marcus n’est pas le seul Frenchy courtisé. Cette fois, il faut regarder du côté de l’Allemagne où un certain Manu Koné a la cote.

En parallèle à la piste Thuram, Sport Bild indique ce matin que les Reds ont déjà contacté le Borussia Mönchengladbach pour l’ancien Toulousain de 22 ans. Sous contrat jusqu’en 2025 (avec une option de prolongation d’un an activable sous conditions), le Français serait lui aussi ravi de cet intérêt après ses deux balles saisons en Bundesliga et pense qu’il est temps de grandir ailleurs. Les Folhen auraient même fixé un prix aux alentours de 40 à 45 M€ d’après le média allemand, qui voit le début d’une négociation.