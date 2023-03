Équipe de France, Gladbach : la folle ascension de Manu Kouadio Koné

La suite après cette publicité

La saison 2019/2020 a été celle du cauchemar pour le Toulouse FC. Catastrophique lanterne rouge, le club du sud de la France enchaînait les prestations catastrophiques jusqu’à être relégué lors d’une saison marquée par la pandémie de Covid-19. Néanmoins tout n’était pas à jeter pour les Pitchounes avec notamment l’éclosion d’une de ses pépites du centre de formation : Manu Kouadio Koné. Performant dans l’entrejeu, le natif de Colombes faisait doucement son trou et se voyait promis à un brillant avenir : «Manu fait partie du top 5 français 2001, et numéro 1 à son poste. Comme tous les talents de sa génération, il est naturel que Manu soit suivi par les meilleurs clubs européens. Manu est programmé pour jouer dans les meilleurs championnats européens» nous expliquait d’ailleurs son représentant Johan Chrétien en décembre 2019. Si Toulouse et Manu Kouadio Koné vont glisser en Ligue 2 ce sera pour mieux rebondir. Depuis, Toulouse est remonté dans l’élite, se rapproche du maintien et propose un jeu séduisant. De son côté, Manu Kouadio Koné est devenu une référence en Bundesliga.

Performant en Ligue 2 où il essayait d’aider son club à revenir en Ligue 1, Manu Kouadio Koné était dans le viseur de Monaco, Leeds United ou encore de l’AC Milan. Mais finalement, c’est le club allemand du Borussia Mönchengladbach qui obtenait la mise en janvier 2021. Arrivé seulement l’été suivant, le droitier a vite trouvé sa place dans l’effectif des Fohlen. Disputant 29 matches lors de sa première saison (3 buts et 1 offrande) il était l’un des rares de sa formation à se distinguer dans un exercice assez médiocre qui s’est achevé à la dixième place. Se frayant un chemin au milieu des Denis Zakaria, Florian Neuhaus ou encore Christopher Kramer, il devenait vite incontournable et se faisait vite remarquer des plus grandes écuries. L’Atlético de Madrid, la Juventus et Manchester United se mettaient immédiatement sur sa piste.

Des performances très suivies et notamment par Sylvain Ripoll qui l’a sélectionné pour la première fois en juin dernier et en a fait le complément idéal de Maxence Caqueret avec les Bleuets. Reprenant l’exercice 2022/2023 sur de grandes bases, il est plus que jamais incontournable avec le Borussia Mönchengladbach à l’image de ses 24 apparitions globalement probantes (1 but et 1 offrande). Si bien qu’en octobre dernier, l’idée de disputer la Coupe du monde avec la France n’était pas si saugrenue. «La Coupe du Monde est dans un petit coin de ma tête. J’ai encore du chemin à parcourir. Il faut que je sois performant dans mon club. Et si ça doit arriver, ça arrivera. Mais franchement, je n’y pense pas au quotidien. Ce que je peux te dire, c’est que tout est possible. Lors de ce rassemblement, plusieurs joueurs ont rejoint les A, c’est une motivation supplémentaire. Je me dis : si ces joueurs ont été appelés en A, il est possible que je sois également appelé. Je ne suis pas pressé, je suis patient, ça viendra au bon moment» expliquait-il à Onze Mondial.

Finalement pas parti au Qatar, Manu Kouadio Koné n’en reste pas moins un prétendant important à l’équipe de France pour les prochaines années et aura peut-être sa chance dès le prochain rassemblement de mars. Comme son coéquipier Marcus Thuram, il a été pré-sélectionné avec les Bleus. Et comme Marcus Thuram, il a été récemment lié au Paris Saint-Germain. Une rumeur qu’il a accueillie positivement auprès de Téléfoot : «l’intérêt du PSG ? C’est très flatteur ! C’est un grand club qui joue la Ligue des Champions, qui a des très grands joueurs, donc évoluer à leurs côtés tu ne peux que progresser. Mais il faut rester lucide, je suis à Mönchengladbach, et il faut rester professionnel.» Un avenir qui s’annonce en sélection, des grands clubs intéressés, le chemin n’est pas encore écrit pour Manu Kouadio Koné mais il s’annonce prometteur si le natif de Colombes continue sur sa lancée.