Borussia M'gladbach : Manu Koné rêve du Mondial avec les Bleus

Dans un long entretien accordé à Onze Mondial, Manu Koné (21 ans), arrivé au Borussia Mönchengladbach en janvier 2021, s'est longuement exprimé. L'occasion pour lui de juger sa progression. «J’ai rejoint un nouveau championnat, j’ai su m’imposer dans une très bonne équipe, dès ma première saison. J’ai su élever mon niveau de jeu sur différents points, que ce soit tactique ou physique. J’ai progressé à la récupération du ballon». Relancé sur ses ambitions, l'ancien milieu de terrain du Toulouse Football Club n'a d'ailleurs pas manqué d'évoquer les Bleus... et le Mondial.

«La Coupe du Monde est dans un petit coin de ma tête. J’ai encore du chemin à parcourir. Il faut que je sois performant dans mon club. Et si ça doit arriver, ça arrivera. Mais franchement, je n’y pense pas au quotidien. Ce que je peux te dire, c’est que tout est possible. Lors de ce rassemblement, plusieurs joueurs ont rejoint les A, c’est une motivation supplémentaire. Je me dis : si ces joueurs ont été appelés en A, il est possible que je sois également appelé. Je ne suis pas pressé, je suis patient, ça viendra au bon moment». Reste désormais à patienter et à découvrir la liste de Didier Deschamps...