Le Stade Rennais et Montpellier à la lutte pour Kelvin Amian

C’est un nom qu’on a un peu oublié en France depuis son départ pour la Serie A en 2021. Pourtant, Kelvin Amian, dont la valeur est estimée à 2 M€, pourrait bien faire son grand retour cet hiver en Ligue 1. Formé au TFC, ce pur pitchoune capable d’évoluer aussi bien en tant que latéral droit qu’en défenseur central, a fait ses gammes au TFC avant de connaître à 18 ans une première titularisation avec Toulouse face à l’OM à l’Orange Vélodrome un soir d’août 2016.

S’en suivra 5 saisons pleines et de nombreuses sélections en Equipe de France, des U17 jusqu’aux Espoirs qui lui ont valu notamment d’être nommé dans les 40 du trophée du Golben Boy 2018. Après plus de 150 matches en pro et 5 buts, le natif de la Ville Rose avait décidé de quitter le cocon pour tenter sa chance en Italie du côté de la Spezia. En Italie, il prend de l’expérience et enrichit son bagage technique. Après deux saisons de Serie A, Amian ne peut empêcher son équipe de descendre en Serie B.

Déjà 200 matches pros disputés à seulement 25 ans

Tout proche de rallier la Fiorentina dans les dernières encablures du mercato estival avant que la Viola ne lui fasse faux bond, il passe alors six mois dans l’antichambre de l’élite italienne. Aujourd’hui, l’ancien Toulousain, capable d’évoluer à tous les postes (à droite, dans l’axe, à droite dans une défense à trois voire même à gauche pour dépanner), souhaite revenir en France. Cela tombe bien, Kelvin Amian, qui faisait l’unanimité dans le vestiaire du TFC autant par son état d’esprit que pour son amour du club toulousain, est suivi par deux clubs de l’élite et non des moindres puisque le Stade Rennais et Montpellier ont des vues sur le défenseur de la Spezia selon nos informations.

Le club breton, qui cherche des éléments d’expérience pour renforcer une défense très jeune, est intéressé par ce défenseur qui totalise plus de 200 matches pros en France et en Italie. Il possède aussi l’avantage d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur le flanc droit, de quoi ravir Rennes. Des qualités qui séduisent également le MHSC pour densifier une défense plus que poreuse depuis le début de saison (20 buts encaissés en 14 matches). A suivre.