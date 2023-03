LdC, Tottenham : la réponse acide d’Antonio Conte à un journaliste

La suite après cette publicité

Antonio Conte n’y arrive toujours pas en Ligue des Champions. Le technicien italien, qui n’avait jamais dépassé le stade des 1/4 de finale en tant qu’entraîneur (en 2013 avec la Juventus face au Bayern Munich), s’est cette fois heurté à l’obstacle milanais, en 1/8 de finale. Interrogé après l’élimination de son équipe ce mercredi face au club lombard (0-0, 1-0 score cumulé), l’entraîneur de 53 ans était plein d’amertume.

«Ici on parle toujours du coach, ce serait bien de parler des équipes dans leur ensemble car sinon tout devient trop simple. Je pense d’une façon générale, il faut toujours parler de l’équipe et du travail réalisé. Honnêtement, cela me fait sourire», a-t-il confié au micro du diffuseur Prime Video, avant d’évoquer son avenir : «mon contrat expire en juin, nous verrons bien, même s’ils peuvent me virer avant la fin de la saison, qui sait ? Peut-être qu’ils sont déçus». Une déclaration qui confirme les doutes sur son avenir à Londres, alors que la rumeur d’un retour en Italie se répand comme une traînée de poudre ces dernières semaines.

À lire

Tottenham : tout le monde en a ras-le-bol d’Antonio Conte