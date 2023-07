L’offre de 300 M€ pour Kylian Mbappé choque l’Europe

La France n’en revient pas…

En France, le séisme qui touche le monde du football depuis hier, c’est évidemment le cas Kylian Mbappé et l’offre mirobolante de 300 M€ de la part de l’Arabie saoudite pour s’attacher les services de l’international français. Le journal L’Équipe placarde un : «Faites vos jeux» ! Le PSG s’approche d’Harry Kane et dans le même temps de nombreux clubs, dont le Barça et les Saoudiens d’Al-Hilal s’intéressent au transfert de Kylian Mbappé. Ce dossier fait aussi les gros titres dans les pages intérieures du Parisien : «Al-Hilal dégaine une offre à 300 millions d’euros pour Kylian Mbappé», s’enflamme le journal local qui est, comme quasi tous les médias, choqué par les montants évoqués. Comme indiqué hier dans le JT, «le club saoudien a passé la vitesse supérieure en envoyant une proposition astronomique pour recruter Kylian Mbappé. Le PSG l’a autorisé à entrer en contact avec la star pour lancer des négociations.»

… l’Europe est choquée !

L’Angleterre s’en donne à cœur joie au sujet de l’offre astronomique de l’Arabie saoudite pour Kylian Mbappé. C’est le cas du tabloïd The Sun qui se régale et placarde cette somme de 259 M£ soit 300 M€. «Le PSG accepte l’offre record d’Al-Hilal pour Mbappé. Offre salariale de 200 M€… soit presque 4M€ par semaine. Mais il rêve d’un transfert gratuit au Real Madrid dans un an», indique encore le média. Pour The Guardian, «Al-Hilal lance une offre record pour Mbappé». Alors que de leur côté, le Daily Express et le Daily Mail comparent Mbappé à «l’homme qui valait 300 M€». En Espagne cela ne passe pas inaperçu non plus. Marca note également que «l’Arabie saoudite offre 300 M€ pour Mbappé», mais il est important de souligner à quel point ce montant astronomique choque la presse. «Al-Hilal soumet une offre écrite à Al-Khelaïfi et a déjà reçu l’autorisation de parler au joueur. Le PSG suppose que l’accord de Kylian avec Madrid pour 2024 est une affaire conclue. Le Barça nie tout intérêt», indique tout de même le quotidien madrilène. Pour Sport, c’est «le Show Mbappé. En France, on affirme qu’il pourrait signer au Barça et mais le club catalan pense que le PSG les utilise pour mettre la pression sur l’attaquant.» Au Portugal, A Bola met en avant l’offre folle de 300 M€ de l’équipe de Jorge Jesus, l’entraîneur portugais alors qu’en Italie, on est moins tendre et on sent l’ironie chez les journaux comme Il Corriere dello Sport qui parle de Mbappé comme «Monsieur milliard» ! «Une offre monstrueuse : 300 millions au PSG et 700M€ à Kylian. Et cela pourrait avoir un effet domino qui pourrait concerner Osimhen, Lukaku et Vlahovic», estime le journal transalpin. Pour La Gazzetta dello Sport, Mbappé est «l’homme aux 700 M€» ! Bref, vous l’aurez compris, c’est toute l’Europe qui est tenue en haleine par ce feuilleton qui part dans tous les sens…

Benfica ne lâche pas João Félix

On termine ce tour de la presse au Portugal où l’avenir de João Félix fait couler beaucoup d’encre, car Benfica rêve d’un retour de son prodige, vendu à l’Atlético de Madrid en 2019. Sauf que l’attaquant portugais ne s’est jamais imposé chez les Colchoneros où son avenir semble bouché pour la saison prochaine. Comme l’indique Record sur sa Une : «Benfica ne veut pas laisser filer Félix. Il y a un contact permanent avec l’attaquant. Les Aigles insistent sur pour un prêt. Les dirigeants comprennent qu’ils doivent gagner du temps. La tournée de l’Atlético donne de l’espoir» pour les supporters. De son côté, le Correio da Manhã indique que «les fans poussent Félix à revenir et Benfica reste à l’affût». Le club portugais est bien décidé à tenter sa chance.