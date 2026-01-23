Menu Rechercher
Real Madrid : Alvaro Arbeloa réagit au retour de Brahim Diaz

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Brahim Diaz sous les couleurs du Real Madrid @Maxppp
Villarreal Real Madrid

Meilleur buteur de la dernière CAN 2025, Brahim Diaz a vécu une fin de compétition traumatisante. Auteur d’une panenka ratée en finale face au Sénégal, le milieu offensif ne cesse d’être pointé du doigt. De retour à Madrid, il va tenter de se refaire la cerise, car son nouveau coach l’attend avec impatience.

«Je suis très heureux de l’avoir parmi nous. Il a déjà démontré ses capacités ici, il l’a prouvé lors de la Coupe d’Afrique. Il peut nous apporter beaucoup, il fait preuve d’une grande maturité et d’un excellent état d’esprit. Il est prêt à aider et j’en suis très heureux», a-t-il déclaré lors de la conférence de presse précédant le déplacement à Villarreal.

Pub. le - MAJ le
