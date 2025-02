L’énorme boulette de Mike Maignan avec Milan contre Feyenoord

Les barrages de la Ligue des Champions se poursuivent ce mercredi et l’AC Milan se déplaçait du côté des Pays-Bas pour affronter le Feyenoord. Menés 1-0 depuis la troisième minute et un but de l’ailier brésilien Igor Paixao, les Lombards ont vu Mike Maignan se louper.

La suite après cette publicité

En effet, alors que la frappe côté gauche du joueur du Feyenoord semblait abordable, le gardien de l’équipe de France n’a pas eu la main ferme et a concédé un but évitable. Désormais il faudra se ressaisir pour Mike Maignan et l’AC Milan.