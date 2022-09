Ligue 2 : Saint-Etienne s'offre le leader Bordeaux

Ce samedi à 15 heures, la Ligue 2 était de retour avec un choc historique entre Bordeaux et Saint-Etienne pour la 8eme journée. Un match entre le leader et le 19eme du classement. Mais sur le papier, cela ressemblait à un match plutôt équilibré avec une équipe stéphanoise de plus en plus en confiance et avec un effectif taillé pour rivaliser avec les équipes du haut de tableau. Côté Girondins, David Guion décidait d'aligner ses deux nouvelles recrues Yoann Barbet et Vital Nsimba en défense et faisait encore confiance à la jeunesse pour le reste.

Très vite, l'AS Saint-Etienne, dans un stade Geoffroy Guichard à huis clos, mettait très vite le pied sur le ballon et gênait une équipe bordelaise bien en place en début de rencontre. Mais les multiples appels en profondeur de Wadji posaient énormément de problèmes à Barbet et Mwanga. David Guion devait aussi composer avec les blessures puisque Elis et Mwanga se blessaient coup sur coup et cédaient donc leur place après seulement quelques minutes de jeu. Un coup dur pour les Girondins qui ne montraient pas un visage séduisant surtout au milieu avec un Fransergio en difficulté. Et c'est logiquement même que Saint-Etienne ouvrait le score grâce à Wadji avant la pause (1-0, 35e).

Saint-Etienne est de mieux en mieux

Au retour des vestiaires, Bordeaux revenait avec un meilleur visage et dominait les débats face à une équipe de Saint-Etienne qui reculait de plus en plus. Et le tournant du match arrivait à l'heure de jeu. À bout portant, Dilane Bakwa plaçait une tête puissante repoussée miraculeusement par un Matthieu Dreyer très solide sur sa ligne (62e). Remotivé, Saint-Etienne faisait le break dans la foulée et assommait une équipe bordelaise sur un fil. Après un mauvais renvoi de Yoann Barbet, Yvann Maçon s'offrait son premier but de la saison d'une jolie reprise (2-0, 67e).

Ce second but douchait une équipe bordelaise qui ne semblait plus avoir les armes pour revenir dans la partie. Ni le mental. En témoigne cette scène surréaliste ou après une passe ratée, Fransergio s'arrêtait littéralement de jouer alors que le joueur adverse passait devant lui... Symbole d'une équipe girondine en difficulté face à une solide équipe de Saint-Etienne qui sort de la zone rouge et qui fait un bond de 7 places au classement en attendant les autres matches de la 8eme journée. Bordeaux chute pour la deuxième fois de la saison.