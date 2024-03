Vidéo : le but gag de Kellyn Acosta contre Montréal

Le Fire est revenu de nulle part ! Ce samedi soir, les joueurs de Chicago croisaient le fer avec leurs homologues du CF Montréal en Major League Soccer. Dominés pendant la majeure partie de la rencontre et accusant un retard de deux buts, les Men in Red sont parvenus à inverser la vapeur dans le dernier quart d’heure avant de finalement l’emporter sur un but gag de Kellyn Acosta, visiblement bien aidé par le portier adverse.

Sur un centre fuyant, le milieu de terrain de Chicago a profité d’une sortie manqué du portier adverse, Jonathan Sirois, qui du bout des gants à propulser le cuir dans ses propres filets au bout du temps additionnel (4-3, 90e+9). Résultat, les Canadiens manquant l’opportunité de revenir à hauteur du leader de la Conférence ouest, l’Inter Miami. Scénario cruel.