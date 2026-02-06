SPL : les fans d’Al Nassr et d’Al-Ittihad au soutien de Cristiano Ronaldo

Depuis le départ surprise de Karim Benzema vers Al-Hilal, Cristiano Ronaldo a choisi de marquer son mécontentement à sa manière. À 41 ans et avec un salaire record de 200 M€ par saison, le Portugais refuse de participer aux matchs de Saudi Pro League, ce qui a provoqué la colère de la Saudi Pro League. Déjà absent contre Al Riyad (1-0), CR7 ne joue pas non plus le choc de ce soir contre Al-Ittihad, ancien club de Karim Benzema. Une décision qui a surpris mais semble tolérée par le club saoudien.

Malgré cette situation, les supporters n’ont pas manqué de montrer leur attachement au joueur portugais. Lors de la rencontre, les fans d’Al-Nassr, mais également ceux d’Al-Ittihad, ont rendu hommage à Ronaldo dès la 7e minute, demandant du respect au quintuple Ballon d’Or, dans un geste fort de soutien à l’international portugais en brandissant des pancartes avec son nom dessus et en scandant "Cristiano". Un beau geste de la part des fans saoudiens envers Cristiano Ronaldo.