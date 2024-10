Ligue 1 : Monaco craque à Nice, Montpellier continue de couler contre Toulouse, Strasbourg s’impose Nantes

Après-midi agité sur les pelouses de Ligue 1. Après le match nul de Lyon face à Auxerre (2-2), ça a été au tour de Nice et Monaco d’entrer dans la danse. Premier au classement avant la rencontre, le club du rocher devait obligatoirement s’imposer aujourd’hui pour maintenir la cadence et laisser le Paris Saint-Germain (2e avec 20 points) à distance. Ce ne fut cependant pas le cas. Les Monégasques pensaient bien commencer leur match. Après une belle remontée de terrain, Takumi Minamino continuait son incroyable effort pour pousser son ballon dans la surface. Breel Embolo n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide après un rebond imprévu (22e). Malheureusement pour les hommes d’Adi Hütter, l’assistance vidéo est intervenue et a refusé cette ouverture du score pour hors-jeu. Pas découragé, Monaco continuait de pousser. Attentif, Embolo était à la réception d’une bonne passe et a enfin réussi à s’offrir son premier but de la rencontre (39e, 0-1). Le gardien niçois n’a rien pu faire.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Monaco 20 9 9 6 2 1 15 6 8 Nice 13 9 9 3 4 2 18 9

Le match prenait toutefois une autre tournure en l’espace de quelques minutes avant la fin de la période. Sur un coup franc bien tiré, Evann Guessand a sauté plus haut que les défenseurs adverses pour reprendre le ballon aux abords des 6 mètres. Sa tête s’est logée dans le but de Monaco (46e, 1-1), permettant à son équipe de revenir au score. Peu de temps après l’égalisation, Vanderson, déjà averti par l’arbitre, a poussé Cho, ce qui créait une friction entre les 22 acteurs et leurs bancs de touche. Le Brésilien a reçu un second carton jaune et a été exclu (45e+4). Monaco finira son match à 10. Il faudra cependant du temps avant que Nice ne se saisisse de l’occasion. Gaetan Laborde, seul face au gardien, a recollé au score sur une frappe dans la gauche des filets (71e, 2-1). A l’issue de la partie, l’ASM perd sa première place (2e, 20 points) et Nice remonte quelques marches et se positionne désormais à la 8e place avec 13 points.

Montpellier continue de sombrer, Strasbourg en bonne forme

Toujours dans le sud de la France, le MHSC continue de vivre un cauchemar en Championnat. Les hommes de Jean-Louis Gasset, fraîchement débarqué sur le banc montpelliérain pour une nouvelle mission de sauvetage, se sont encore lourdement inclinés face à Toulouse (0-3). Le match avait très rapidement tourné en défaveur des Pailladins . Dès la 5e minute de jeu, Joshua King réussissait à donner un ballon à Zakaria Aboukhlal, qui marquait d’une frappe près de la cage adverse (0-1). Rebelote pour le jeune Marocain quelques minutes plus tard : Aboukhlal recevait une excellente passe dans la surface et la propulsait dans le filet montpelliérain (8e, 0-2). Après une nouvelle tentative toulousaine invalidée par la VAR (18e), les Violets ne s’arrêtaient pas en si bon chemin. Joshua King est venu clouer ses adversaires d’un troisième but avant la demi-heure de jeu (27e, 0-3).

En seconde période, le navire MHSC continue de sombrer. Teji Savanier, auteur d’un vilain tacle sur un adversaire, a reçu un carton rouge de la part de l’arbitre (51e), laissant son équipe encore plus amoindrie. Le score en restera finalement là (0-3). Une dure première pour Gasset. Enfin, Strasbourg a assuré l’essentiel face à Nantes (2-0). Andrey Santos, en forme ce soir, a ouvert le score (17e, 1-0) puis s’est offert un doublé (57e, 2-0). Dilane Bakwa vient à son tour apporter sa pierre à l’édifice, sur une belle passe de Diego Moreira, et inscrit le but du 3-0 à la 74e. Bahereba Guirassy réduit l’écart pour les Canaris, sans pour autant impacter la tournure finale (83e, 3-1). Les Alsaciens continuent ainsi leur bon début de saison, et pointent à la 8e place avec 13 points. De son côté, Nantes perd une place et se retrouve à la 12e place avec 10 points.