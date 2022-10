Le Real Madrid s'attaque à Heung-min Son

La suite après cette publicité

Le Real Madrid rêve toujours plus grand. Cet été, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont recruté Aurélien Tchouameni et Antonio Rüdiger. Mais ils ne sont pas parvenus à faire venir une star en attaque. Ce n'est pas un secret, Kylian Mbappé (23 ans) était la priorité de Florentino Pérez, qui a mouillé le maillot pour l'enrôler. Mais le Français a finalement prolongé au Paris Saint-Germain.

Un sacré coup sur la tête du patron madrilène, qui avait laissé filer Erling Haaland à Manchester City plus tôt. Mais Florentino Pérez espère bien le récupérer en 2024. Il est également très intéressé par Jude Bellingham (Borussia Dortmund) ainsi que la pépite brésilienne de Palmeiras Endrick. Mais ce n'est pas tout. Toujours en quête de bons joueurs, les Espagnols se pencheraient également sur le cas de l'attaquant de Tottenham Heung-min Son. C'est ce qu'assure ce mardi le média allemand Sport 1.

Son pense à un départ

Le joueur des Spurs plaît beaucoup à Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien apprécie son profil et garde un oeil sur ses prestations. Si les Madrilènes ne sont pas encore passés à l'offensive, ils ont leurs chances dans ce dossier. Sport 1 indique que le joueur sud-coréen s'interroge au sujet de son avenir personnel. Présent depuis sept ans à Tottenham, le footballeur sous contrat jusqu'en 2025 sent qu'il est temps de passer un cap dans sa carrière.

D'autant que les Londoniens ne sont pas au même niveau d'écuries comme Manchester City et Liverpool dans son esprit. Il sent qu'il est mûr pour défendre les couleurs d'un club d'un calibre supérieur comme le PSG, le Bayern Munich ou le Real Madrid précise le média allemand. Il va donc mener une réflexion durant les prochains mois et trancher pour son avenir. Cet été, son père l'avait poussé à quitter Tottenham. Il a visiblement écouté son paternel, puisqu'il envisage sérieusement cette option à présent.