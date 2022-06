Tottenham : le clan Heung-min Son pousse pour un départ

Un nouveau feuilleton à gérer. L'été dernier, la saga Harry Kane avait agité Tottenham en privé et en public. Finalement, l'attaquant anglais, courtisé par Manchester City, était resté à Londres. Un an plus tard, les Spurs vont devoir gérer le dossier Heung-Min Son. Pourtant, rien ne semblait indiquer que le footballeur âgé de 29 ans animerait ce mercato. Auteur d'une grosse saison, il a marqué 24 buts et délivré 8 assists en 44 apparitions toutes compétitions confondues cette saison. Il a d'ailleurs été élu Soulier d'Or en Premier League avec Mohamed Salah.

Autant dire qu'il est une pièce essentielle de l'équipe entraînée par Antonio Conte. Un entraîneur qui compte sur lui. Idem pour son club qui l'a prolongé l'année dernière jusqu'en 2025. Mais les Londoniens vont devoir se méfier. En effet, le père du joueur, Son Woong-jung, a fait une sortie médiatique fracassante. Interrogé par la chaîne CGTN, il est revenu sur la saison de son fils. Ses propos sont relayés pas le Daily Mail.

Le père du joueur l'invite à changer d'air

«Il doit travailler plus dur et faire plus de progrès. S'il est satisfait de ce qu'il a accompli maintenant, la crise est en route. Il doit toujours essayer de faire mieux pour rester au mieux de sa forme, tu ne trouves pas ? Au lieu d'être heureux de rester là où il est, je veux toujours qu'il soit 10% meilleur (...) Il a marqué beaucoup de buts cette année, mais cela ne veut pas dire qu'il fera la même chose l'année prochaine. Seuls ceux qui restent prêts peuvent survivre aux difficultés. Il doit tout affronter avec un esprit prudent et ne peut pas se permettre d'être trop fier.»

Ensuite, le père de l'attaquant a clairement ouvert la porte à un départ. «Il doit pouvoir jouer un rôle important dans l'un des meilleurs clubs du monde. C'est alors qu'il deviendra un joueur de classe mondiale. Comme je l'ai déjà dit, il doit faire 10% de mieux sur tous les fronts pour atteindre cet objectif». Des déclarations qui mettent la pression à son fils mais également à Tottenham, qui va devoir se préparer à un nouvel été animé. Les étés se suivent et se ressemblent pour les Spurs...