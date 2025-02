AC Milan : Mike Maignan nage en plein cauchemar

Depuis son championnat d’Europe exceptionnel réalisé avec les Bleus l’été dernier, Mike Maignan n’arrive plus à remettre le contact. C’est simple, le gardien français traverse la période la plus pénible depuis son arrivée à l’AC Milan il y a quatre ans. Il serait malhonnête de lui imputer l’élimination de l’AC Milan en C1 face à Feyenoord mardi, mais l’ex-Lillois est suffisamment lucide pour savoir qu’il est attendu à un autre niveau que celui qu’il affiche en ces jours.

La semaine dernière lors du 1/8e de finale aller face au club néerlandais, Maignan s’était rendu coupable d’une vilaine faute de main sur le but de Paixao. Une erreur lourde de conséquence, puisque Milan n’a pas été capable de l’emporter au match retour cette semaine (1-1), et a donc pris la porte dès les 16es de finale. Mais cette erreur n’est pas un cas isolé, étant donné qu’elle est l’écho d’autres fausses notes, comme face à Cagliari dernièrement.

Un nouveau but gag cet après-midi

Après la manche aller face à Feyenord, Sergio Conceicao n’avait toutefois pas voulu condamner son gardien sur la place publique : «c’est dommage d’encaisser ce but, mais ce sont des choses qui peuvent arriver (l’erreur de Maignan, ndlr). Ce n’était pas un match chanceux pour nous», se contentait le technicien portugais. Le joueur formé au PSG, lui, ajoutait : «certaines erreurs me dérangent mais ces choses arrivent.» Sûrement un peu trop en ce moment. Cet après-midi, l’AC Milan s’est encore incliné face au Torino (2-1), et Mike Maignan était une nouvelle fois sur la photo de famille du premier but, comique en tous points.

Après avoir anticipé un long ballon aérien, le Français l’a dégagé dans le dos de Thiaw, avant de le voir ricocher dans son propre but. Un moment de solitude, de maladresse, et de remise en question, qui en a occasionné un second, une minute après l’égalisation de Reijnders. Abandonné par sa défense sur un coup-franc joué à deux, Maignan était trop court et trop impuissant pour repousser une frappe croisée de Gineitis. On n’ira pas jusqu’à avancer que sa prolongation ou que sa place de titulaire en Bleus sont en péril, mais Maignan va vite devoir se retrousser les manches.