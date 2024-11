PSG - Lens : les explications de Will Still sur les tensions de la mi-temps

Ce samedi, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges face au RC Lens (1-0). Une victoire précieuse pour le club de la capitale qui prend le large au classement. Une rencontre sous tension suite à plusieurs décisions arbitrales qui ont provoqué le courroux lensois. À la mi-temps, des images montraient même Will Still en train de s’expliquer avec le corps arbitral. L’expulsion d’Abdukodir Khusanov en seconde période n’a pas calmé le staff artésien. Ainsi, Will Still a même écopé d’un carton jaune après avoir demandé des explications au quatrième arbitre. Au terme de la rencontre, le coach belge est revenu sur cet épisode houleux au micro de BeIN Sports :

«Le carton rouge, on m’a dit que ça pouvait se donner, j’accepte. Il y a une intervention dix secondes après, qui me paraît limite, mais on va pas se prendre la tête. Je trouve mon jaune à moi dommage. Je sais que j’ai une manière de gesticuler où je m’emporte. Ce soir, je voulais rester poli. J’ai demandé au quatrième arbitre une explication, on ne m’en a pas donné et j’ai pris un jaune…C’est dommage. Je n’ai rien contre personne. Je veux juste de l’honnêteté. Il fallait plus de grinta et personnalité sur ce qu’on voulait faire. On va analyser et repartir demain matin. Il faudra gagner contre Nantes.»