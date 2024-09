Équipe de France : Didier Deschamps prend la défense de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé traverse décidément une année 2024 particulière. En plein divorce avec le Paris Saint-Germain en début d’année, le Bondynois est parti en eau de boudin de son ancien club pour rejoindre celui de ses rêves, le Real Madrid. Arrivé en grande pompe chez les Merengues, le joueur formé à l’AS Monaco a connu des débuts poussifs avec le plus grand club du monde, ayant du mal à réellement se faire sa place dans l’effectif XXL de la Maison Blanche. Entre-temps, l’attaquant de 25 ans avait aussi connu un Euro compliqué avec la France. Auteur d’un petit but en Allemagne, le capitaine des Bleus n’a pas pesé dans le jeu des siens et n’a pu leur empêcher l’élimination en demi-finale contre l’Espagne.

La suite après cette publicité

Son rassemblement de septembre est tout aussi compliqué. Amorphe contre l’Italie, le droitier était remplaçant face à la Belgique et son entrée n’a pas pu dissiper les doutes. Dès lors, les critiques pleuvent sur le numéro 10 des Bleus qui a été remis en question ce dimanche par Bixente Lizarazu : «il y a des moments dans une carrière où vous devez vous poser, vous recentrer sur vous-même, parce que vous avez des difficultés, déjà, à vous retrouver. Je pense que le capitaine des Bleus traverse un moment de ce type. Le meilleur de Mbappé remonte probablement à la Coupe du monde 2022 et c’est celui-là qu’on a besoin de revoir. [… ] Mbappé n’est plus aussi explosif ni déterminant qu’il l’était. Il demeure un très bon buteur, un très bon joueur bien entendu, mais il ne fait plus peur comme avant.» Christophe Dugarry a également dézingué le joueur avant la rencontre face aux Diables Rouges ce lundi.

À lire

Équipe de France : Manu Koné a déjà mis tout le monde dans sa poche !

Didier Deschamps n’est pas inquiet pour Kylian Mbappé

Le joueur de 25 ans a également été remis en question en interne par plusieurs joueurs où son statut est même questionné. Et alors que son cas interroge sérieusement alors qu’il n’a plus marqué avec les Bleus depuis la troisième journée de poules du dernier Euro face à la Pologne (1-1), Mbappé nage en plein doute. Pour autant, le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain peut compter sur le soutien de Didier Deschamps qui l’a ardemment défendu en conférence de presse ce week-end. Interrogé par TF1 à l’issue de la rencontre face à la Belgique ce lundi, DD en a remis une couche. Pour lui, Kylian Mbappé va vite retrouver le chemin des filets et la France n’a aucun doute à avoir sur lui.

La suite après cette publicité

«Kylian se sent bien. Comme tous les joueurs, il n’est pas à 100%. Sa disette ? Connaissant son exigence sur ça, ça va se régler. Le gardien fait une grosse parade. Il en marquera des buts. On s’est trop focalisés sur lui. Ce n’est pas en claquant des doigts que ça se fera. L’équipe de France sera toujours plus forte avec lui. La fraîcheur, même s’il se sent bien, c’est quand il enchaînera aussi. Il se sentira mieux dans un mois. Il y a des hautes exigences là où il joue et il a répondu présent déjà. Il assume son rôle de capitaine, même quand il ne joue pas. Je n’ai aucune inquiétude avec Kylian. » Le message est passé et il faudra désormais que Kylian Mbappé réponde présent sur le terrain pour que les doutes se dissipent définitivement.