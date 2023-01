Manchester City - Arsenal : les compositions officielles

La suite après cette publicité

La FA Cup voit les choses en grand avec un choc de titans dès les seizièmes de finale ! Manchester City reçoit Arsenal à 21h à l’Etihad Stadium. Trois semaines avant leur match chez les Gunners en championnat, les deux grandissimes favoris pour le titre en Premier League s’expliqueront en Coupe ce soir pour la première fois de la saison.

Pour cette affiche, Guardiola titularise Ortega dans les buts. Haaland est en pointe devant le quatuor Mahrez - Gundogan - De Bruyne - Grealish. Rodri et Lewis sont devant la défense, composée d’Ake, Akanji et Stones. Côté Gunners, Arteta fait tourner avec Ramsdale, Odegaard, Martinelli, Zinchenko, White et Saliba sur le banc. Trossard connaît sa première titularisation avec Saka et Nketiah en attaque. Turner est dans les buts, Tomiyasu côté droit et Holding dans la charnière. Vieira est aligné au milieu avec Xhaka et Partey.

Les compositions

Manchester City : Orteta - Stones, Akanji, Ake - Lewis, Rodri - Mahrez, Gundogan, De Bruyne, Grealish - Haaland

Arsenal : Turner - Tomiyasu, Holding, Gabriel, Tierney - Vieira, Partey, Xhaka - Saka, Nketiah, Trossard

