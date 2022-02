BvB : Erling Haaland forfait contre le Bayer Leverkusen

Choc du haut de tableau ce dimanche à 15h30 entre le Borussia Dortmund (2e, 43 pts) et le Bayer Leverkusen (3e, 35 pts) à l'occasion de la 21ème journée de Bundesliga. Une alléchante affiche et un duel prometteur qui devra cependant se passer du serial buteur des Marsupiaux. Toujours blessé, Erling Haaland (21 ans) est, en effet, indisponible pour cette rencontre.

Selon son entraîneur Marco Rose, l'attaquant de 21 ans, auteur de 23 buts et 6 passes décisives en 20 matches toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, n'a toujours pas repris l'entraînement collectif et n'était pas attendu, ce samedi, à la dernière session d'avant-match. Gêné par des problèmes musculaires et absent depuis le 22 janvier dernier, Haaland a malgré tout récemment posté un message encourageant sur son compte Twitter. Symbole de sa détermination à retrouver les terrains au plus vite, le Norvégien a posté une photo de lui courant sur le terrain, un doigt posé sur l'oreille, et le texte suivant : «vous entendez ça ? C'est le bruit de mon retour prochain».