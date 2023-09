AC Milan : Pierre Kalulu pourrait manquer le derby

La suite après cette publicité

La tuile. Deuxième de Serie A, l’AC Milan a très bien entamé sa campagne de championnat. Les recrues semblent d’ores et déjà installées - Loftus-Cheek, Pulisic, Reijnders notamment - et les résultats sont positifs. Après la trêve internationale, c’est le derby de la Madonnina qui attend les hommes de Pioli. L’Inter déroule aussi de son côté et il faudra sortir un match parfait pour éloigner les Nerazzurri de la première place d’Italie. Hélas, les Milanais ne pourront sans doute pas compter sur Pierre Kalulu.

Le défenseur français de 23 ans est gêné par un problème musculaire selon la Gazzetta. Des examens médicaux sont prévus dans la semaine pour le joueur formé à l’OL. Si Pierre Kalulu était sur le banc depuis le début de saison, devancé par le capitaine Davide Calabria notamment, le Lyonnais d’origine avait un coup à jouer avec la suspension de Fikayo Tomori, indisponible pour la rencontre face à l’Inter. Manque de chance pour le latéral droit, qui peut également évoluer dans une charnière centrale.