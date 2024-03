Angleterre : Declan Rice veut faire changer d’avis Ben White

Coéquipiers à Arsenal, Declan Rice et Ben White auraient pu l’être en sélection également. Mais le latéral droit ne veut plus rejouer avec l’Angleterre, suite à un échange avec l’adjoint de Gareth Southgate, Steve Holland, que le joueur de 26 ans n’aurait pas apprécié. Ainsi, Ben White n’est plus convoqué avec les Three Lions, au grand dam de Declan Rice. Le milieu de terrain de 25 ans espère faire changer d’avis Ben White, comme le souligne The Telegraph.

«J’aimerais qu’il revienne. Je pense que Bukayo le ferait. Je pense qu’Aaron Ramsdale aussi (…) Il est très discret, il se tient à carreau, mais quand il est sur le terrain, il ferait n’importe quoi pour que son équipe gagne. Je pense que c’est un joueur unique parce qu’il peut jouer à trois postes. Dans les tournois, c’est très important», a confié le milieu de terrain anglais devant les médias. Est-ce qu’il arrivera, avec l’aide de Saka et Ramsdale, à le faire changer d’avis ?