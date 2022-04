Liga : l'Athletic Club fait tomber l'Atlético de Madrid

Choc ce samedi soir en Liga. L'Athletic Club (8e) recevait dans son antre de San Mamès l'Atlético de Madrid, qui voyait son titre de champion acquis la saison dernière filer dans les bras du Real Madrid plus tôt dans la journée. Les locaux doivent réussir un sans faute sur cette fin de championnat pour espérer accrocher une place européenne tandis que les joueurs de Diego Simeone avaient la possibilité de revenir à hauteur de Séville (2e). Lors de ses trois derniers déplacements chez les Basques en Liga, les Colchoneros n'avaient pas réussi à l'emporter. Il faut croire que ce terrain ne réussit vraiment pas à l'Atlético.

En effet, en première période, Bilbao démarrait fort. Iñaki Williams, encore et toujours sur le terrain, s'imposait en puissance dans la surface avant de voir sa frappe être détournée dans le but par Hermoso (8e). Malgré des occasions de Kondogbia et Carrasco, les Rojiblancos rentraient aux vestiaires en étant menés au score. En début de seconde période, Antoine Griezmann touchait la transversale sur coup franc (51e), avant que son équipe ne concède un penalty, transformé en finesse dans l'axe par Williams, qui s'offrait donc un doublé (53e). Le score n'évoluera plus. Avec cette défaite l'Atlético peut voir le Bétis et la Real Sociedad revenir respectivement à 1 et 2 points à seulement quatre journées de la fin du championnat, tandis que Bilbao doit continuer de gagner et espérer des faux pas devant.