Xabi Alonso va déjà recevoir une première proposition intéressante

Quel avenir pour Xabi Alonso ? Alors que l’entraîneur de la Casa Blanca a pris la porte lundi dernier, remplacé par son ami Alvaro Arbeloa, l’ancien milieu de terrain merengue semble conserver une belle cote sur le marché. Son aventure à Madrid est certes ratée, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour relativiser cet échec, comme ce vestiaire difficile à manœuvrer et tout sauf réceptif à ses consignes.

Dans les heures qui ont suivi son départ, la presse espagnole indiquait d’ailleurs que le tacticien basque est dans les plans de plusieurs clubs européens de calibre pour l’avenir, comme Manchester City, Liverpool ou le Bayern Munich. Actuellement occupés, ces bancs de touche pourraient se libérer dans un avenir plus ou moins proche et Xabi Alonso fait partie des favoris des directions de ces grosses écuries européennes. Mais sera-t-il prêt à attendre ? Surtout que comme l’indique Bild en Allemagne, une belle proposition risque d’arriver sur son bureau…

Une belle option pour Alonso

Effectivement, l’Eintracht Francfort songe très sérieusement à lui proposer son banc. Le club de Bundesliga a licencié son entraîneur Dino Toppmöller ce week-end, et le directeur sportif Markus Krösche aurait l’intention de se réunir avec Xabi Alonso dans les prochains jours. D’autres noms comme ceux d’Edin Terzic, Marco Rose ou Roger Schmidt sont aussi sur la table, mais l’Espagnol serait le favori.

Quelques mois après avoir quitté l’Allemagne, l’ancien milieu de la Roja et de Liverpool pourrait donc déjà faire son grand retour chez nos voisins germaniques. Mais dans un contexte assez compliqué puisque l’Eintracht, septième au classement de Bundesliga, est sur une série de quatre matchs sans gagner en championnat, en plus d’avoir aussi obtenu des résultats catastrophiques en Ligue des Champions avec une trentième position au classement général…