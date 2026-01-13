3 clubs pensent déjà à Xabi Alonso !

Quelques mois et puis s’en va. Après une arrivée estivale marquée par de belles promesses et la volonté de lancer un nouveau cycle à Concha Espina, tout s’est très vite compliqué par Xabi Alonso. Pas toujours écouté par sa direction, en conflit avec plusieurs cadres du vestiaire, le tacticien basque n’a jamais réussi à imposer ses méthodes et sa patte à l’équipe, pas aidé par ce contexte difficile autour de lui.

Un sacré échec pour celui qui avait pourtant régalé l’Allemagne avec le Bayer Leverkusen. Mais visiblement, sa cote reste toujours intacte dans le monde du football, puisque le quotidien AS indique qu’il y a déjà des clubs - et pas des moindres - qui pensent à lui. Pas dans l’immédiat, puisque ces écuries ont déjà un entraîneur sur leur banc, mais sur le moyen terme.

Alonso est toujours vu comme un top entraîneur

On retrouve d’abord Manchester City, où l’avenir de Pep Guardiola est, à terme, toujours flou. Un départ du Catalan l’été prochain ne surprendrait pas forcément les gens en Angleterre, et Alonso est considéré, en interne, comme une belle option pour le remplacer. Liverpool, où il avait laissé de très beaux souvenirs en tant que joueur, est aussi intéressé pour un projet avec son ancien milieu de terrain. Et la situation autour de l’entraîneur actuel Arne Slot, très critiqué sur les rives de la Mersey, peut laisser penser à une arrivée relativement rapide d’Alonso sur le banc d’Anfield.

De son côté, le Bayern Munich a aussi son nom en tête. Il est bien connu en terres munichoises, puisqu’il y avait déjà travaillé à l’époque de Pep Guardiola. Mais contrairement aux Cityzens et aux Reds, l’ogre allemand n’a pas forcément prévu de changement d’entraîneur dans les mois à venir, puisque tout se passe plutôt bien pour Vincent Kompany. Mais dans le foot, on le sait bien, tout peut aller très vite…