Adrien Rabiot veut continuer à l’OM

Présent en conférence de presse avant le choc opposant l’Olympique de Marseille à l’Olympique Lyonnais en clôture de la 20e journée de Ligue 1, Adrien Rabiot a évoqué son avenir dans la cité phocéenne. Arrivé en septembre dernier dans la cité phocéenne, l’ancien joueur de la Juve, sous contrat jusqu’en juin 2026, a notamment reconnu se sentir très bien à Marseille. L’international français a également confié vouloir disputer la Ligue des Champions sous le maillot olympien.

«J’aimerais bien. Cela ne concerne pas que moi. Si l’OM n’arrive pas en Coupe d’Europe, ça ferait du bruit et des ravages peut-être. Mais je suis focus sur le fait de remplir cet objectif. J’ai toujours été comme ça : me concentrer sur mes objectifs sportifs et ensuite, quand on arrive à la fin de saison, on discute. Est-ce que ça a été rempli et bien fait ? Est-ce cohérent de continuer ? Pour l’instant, ça se passe très bien. Il y a une très bonne dynamique, le coach apporte des choses top que je n’avais pas connu en temps que joueur. Je suis très content d’être là, mais il faut faire le bilan en fin de saison. Dire quelque chose tout de suite, ce serait compliqué. Je fais une saison à Marseille sans la Ligue des champions, ça se passe bien. Ça n’a pas de sens si je pars quand il y a la Ligue des champions. C’est un rêve pour moi de jouer la Ligue des champions ici. J’aimerais bien vivre ça ici dans ce club. Mon envie, c’est de remplir mon objectif cette saison». Voilà qui est dit !

