LdC, OM : l'immense coup de gueule d'Eric Di Meco

Ce mardi soir, l'Olympique de Marseille a subi une douzième défaite de rang en Ligue des Champions en s'inclinant sur la pelouse du FC Porto sur le score net et sans bavure de trois buts à zéro. Si on avait dû désigner un homme du match côté français, cela aurait probablement été Eric Di Meco, ancien joueur de l'OM et dorénavant commentateur sur l'une des chaînes qui diffusent la C1, RMC Sport.

À l'issue de la rencontre, qu'il a remarquablement bien commentée, il a poussé un coup de gueule mémorable. « C'est difficile de voir ce genre de match. On se disait qu'il y aurait surement une réaction contre une équipe qui doute. Je pense qu'il va falloir prendre de grandes décisions du côté de Villas-Boas du côté des compositions d'équipe. Il y a peut-être des joueurs qui n'ont plus envie, plus le niveau ou plus les facultés pour porter ce maillot-là. On se souviendra de l'OM, qui a perdu ces matches, plus des joueurs. C'est l'OM qui est sali entre guillemets. Ce club a eu des moments de gloire, de joie et des moments très difficiles il s'est toujours relevé. On va partir de ce principe-là, pour sortir de ce match-là avec un peu d'espoir sinon on va se jeter du haut de la tribune », a-t-il ainsi déclaré.