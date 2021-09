Qualifs CdM 2022 : Lionel Messi devrait jouer contre le Brésil

L'image a fait le tour de la planète football donnant des sueurs froides aux supporters argentins mais également aux dirigeants parisiens. Victime d'un tacle insensé d'Adrian Martinez à la demi-heure de jeu, jeudi, contre le Venezuela (3-1), Lionel Messi s'est fait une énorme frayeur. Plus de peur que de mal pour le sextuple Ballon d'Or qui a finalement pu terminer la rencontre. Présent en conférence de presse, Lionel Scaloni, le sélectionneur de l'Argentine, s'est d'ailleurs montré rassurant sur l'état de santé de la Pulga.

La suite après cette publicité

«C'était une grande frayeur mais il va bien. On va voir comment se passera l'entraînement cet après-midi (samedi soir en France), car hier les titulaires ont surtout fait de la récupération et n'ont pas touché le ballon. On pourra en avoir la confirmation à 100 % tout à l'heure mais en principe il est bien.» Sauf ultime retournement de situation, le néo-Parisien devrait donc bien débuter, ce dimanche, face au Brésil de son ami Neymar.