Rafa Benitez attendu pour négocier avec Fenerbahçe

L'entraîneur espagnol de 61 ans avait quitté précipitamment la Chine et le Dalian Pro en janvier. Il ne devrait pas tarder à rebondir. Comme le rapporte AS, Fenerbahçe a invité Rafa Benitez à Istanbul pour négocier et tenter de le convaincre de le faire signer. Quelques jours après l'annonce du départ d'Emre Belozoglu, le club stambouliote veut frapper un grand coup. L'objectif : se servir de l'expérience de l'ancien entraîneur de Liverpool, du Real Madrid et de Valence pour atteindre ses objectifs dans le championnat turc et en Europa League.

Le président du club turc Ali Koç est à la pointe des négociations avec Rafael Benitez et lui a déjà parlé directement. Benitez disposerait même une réservation dans un hôtel de luxe à Istanbul, le Four Season, à côté du Bosphore. Selon des sources internes à Fenerbahçe, Benitez est attendu le 16 juin prochain à Istanbul pour découvrir la ville en détail, les installations du club, sa cité sportive et écouter le projet du président, qui tentera de le convaincre. Pour l'instant, il n'y a pas d'accord ou de négociation avancée pour un éventuel contrat. Fenerbahçe serait également intéressé par Joachim Löw, qui laissera les rênes de la sélection allemande à Hansi Flick après l'Euro.