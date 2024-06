Le PSG sanctionné pour non-respect de la parité homme-femme

Selon les informations de l’Équipe, l’inspection du travail a sanctionné le PSG d’une grosse amende pour non-respect de la parité homme-femme. Plus précisément, pour non-respect de l’index «d’égalité professionnelle homme-femme sur les rémunérations.» Cette sanction concerne les dernières saisons, mais pas l’actuelle. Le PSG n’a pas comptabilisé assez de points selon la loi (écart de rémunération entre les femmes et les hommes, écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes, écart de taux de promotions entre les femmes et les hommes, pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé de maternité, nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations)

Mais cette décision n’a pas été acceptée par le club de la capitale qui a décidé de contester la sanction en mettant plutôt en avant tous les efforts fournis par le club pour améliorer la situation. D’autres clubs professionnels pourraient aussi être sanctionnés par l’inspection du travail pour les mêmes raisons.