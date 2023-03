Neymar se fait détruire par Maluma

La suite après cette publicité

Dans une interview accordée à l’émission Alofoke sur Youtube cette semaine, le chanteur Maluma est revenu sur l’épisode de sa rupture avec la mannequin américaine Natalia Barulich en 2019, alors que la rumeur d’une liaison secrète avec la star brésilienne Neymar avait surgi et provoqué un amas de réactions à l’époque.

«J’avais rompu avec elle et puis j’ai vu qu’ils étaient ensemble juste après. Ca n’a pas blessé mon ego ou quoi que ce soit, mais honnêtement, oui, Neymar m’a enlevé ma copine… Ils étaient ensemble 30 secondes après notre rupture, a plaisanté le chanteur colombien. Quand tu romps avec une femme, quand tu lui donnes ton dernier baiser ou câlin, elle n’est plus ta femme. Nous nous sommes dis au revoir après cela et puis basta.» Entre cette nouvelle sortie et ses récentes déconvenues au casino, Neymar multiplie les tuiles ces derniers jours.

