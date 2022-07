Manchester City : les premiers mots de la recrue Julián Álvarez

Présenté devant près de 10 000 supporters venus l'accueillir à l'Etihad Stadium, Julián Álvarez s'est exprimé quant à ses attentes de néo-Cityzen. Suivant les traces de ses compatriotes Sergio Agüero et Pablo Zabaleta, le jeune attaquant a déclaré : « Manchester City a une riche histoire avec les Argentins, mais je suis venu ici pour créer ma propre histoire, mon propre chemin. »

L'ancien joueur de River Plate a également dévoilé de grandes ambitions pour son nouveau club. « Je veux jouer et contribuer. Je veux gagner des trophées, la Premier League et la Ligue des champions » a-t-il également assuré, avant de parler du rôle qu'il aura à jouer sur le terrain : « Je peux jouer dans différentes positions. Au centre ou dans les ailes. Je me sens à l'aise de jouer près de la surface car cela m'aide à marquer des buts, mais j'aime aider mes coéquipiers. »