Atlético de Madrid-Real Madrid : les compositions officielles

Qui rejoindra le FC Barcelone en finale ? L’Atlético de Madrid et le Real Madrid sont opposés ce jeudi à 20h en demi-finales de la Supercoupe d’Espagne, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Alors qu’ils ont perdu 5-2 contre leur meilleur ennemi en Liga, les hommes de Xabi Alonso, privés de Kylian Mbappé, voudront montrer un meilleur visage ce soir pour accéder à la finale et tenter de gagner leur premier titre de la saison. De leur côté, les Colchoneros sont invaincus depuis cinq matches (quatre victoires, un nul).

Pour ce faire, le technicien espagnol a aligné un 4-3-3 avec une attaque composée de Rodrygo, Gonzalo Garcia et Vinicius. Les Français Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga sont associés à Jude Bellingham dans l’entrejeu. Du côté de l’Atlético, Antoine Griezmann est sur le banc au profit du duo Julian Alvare - Alexander Sorloth.

Les compositions officielles :

Atlético de Madrid : Oblak - Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri - Simeone, Gallagher, Koke, Baena - Alvarez, Sorloth.

Real Madrid : Courtois - Valverde, Rüdiger, Asencio, Carreras - Bellingham, Tchouaméni, Camavinga - Rodrygo, Garcia, Vinicius.