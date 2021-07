Lazio Rome : Maurizio Sarri présenté aux supporters

Plus d'un mois et demi après sa signature sur le banc de la Lazio Rome, Maurizio Sarri a été présenté samedi soir aux supporters biancocelesti au centre d'entraînement Auronzo di Cadore, en compagnie de la direction du club et des joueurs. L'entraîneur italien s'est dit ravi de cette nouvelle aventure rimaine : «le feeling est bon, je dois remercier ceux qui sont là tous les jours avec moi. La formation dans cet enthousiasme est très agréable. Je me sens chez moi grâce à l'accueil que me réservent les supporters et le club, et grâce à la volonté du groupe. Tout cela m'a donné beaucoup d'enthousiasme. J'ai vu les gars s'appliquer et faire de leur mieux. C'est suffisant pour moi en ce moment.»

Présent lors de la cérémonie, le président laziale Claudio Lotito a lui pris la parole, espérant revoir ses supporters à l'Olimpico : «je tiens à remercier les supporters qui donnent de la force et représentent nos couleurs et qui nous soutiennent toujours. J'espère qu'au moins 50% seront rouverts et nous vous attendons. La force d'un club est donnée par vous, par votre force et votre implication empathique. [...] Je tiens à remercier le staff et le fer de lance de l'équipe, l'entraîneur Sarri, qui est une valeur ajoutée pour le club. Nous soutenons l'entraîneur pour qu'il fasse de mieux en mieux, aussi parce que le club est là et fera toujours mieux pour obtenir des résultats et aller plus loin.»