Aston Villa : Philippe Coutinho balaye les rumeurs de départ

Les derniers mois de Philippe Coutinho ne sont pas des plus heureux… Depuis son transfert définitif du Barça chez les Villans jusqu’en 2026 en mai dernier, contre 20 millions d’euros, l’offensif polyvalent de 30 ans a, en effet, vécu un début de saison difficile, entre les mauvaises performances et les blessures régulières. Absent du Mondial 2022 et blessé à la cuisse depuis début novembre, le milieu de terrain brésilien était même associé à un départ. Oui mais voilà, à travers un message publié sur son compte Instagram, le joueur d’Aston Villa a tenu à démentir.

«Ces derniers jours j’ai vu beaucoup d’actualités avec mon nom mais jusque là, il n’y a rien. Le problème c’est que maintenant ils ont commencé quelques mensonges et je suis là pour clarifier. Jamais et à aucun moment il n’y a eu de conversation de ma part demandant de quitter le club, parce que je suis heureux ici et ma famille aussi. Mon seul objectif maintenant que je suis rétabli de ma blessure, c’est de travailler de mon mieux chaque jour pour jouer à un niveau élevé et aider le club et mes coéquipiers à atteindre nos objectifs», a ainsi lancé le Brésilien de 30 ans.

