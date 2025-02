Serie A : la Juventus renverse Empoli grâce à un doublé de Kolo Muani

La Juventus avait besoin que quelqu’un endosse le costume du héros, et s’en est remise à Randal Kolo Muani. Alors que la rencontre était bien mal embarquée pour les Bianconeri, menés depuis la 4e minute et une tête de Mattia de Sciglio sur un corner cafouillé, le buteur français a inscrit un doublé en moins de trois minutes en deuxième mi-temps pour porter la Juve vers la victoire. Il permet ainsi de faire oublier la performance médiocre de la Vieille Dame contre Benfica en Ligue des Champions. Bien lancé par Koopmeiners en profondeur, le joueur prêté par le Paris Saint-Germain a d’abord résisté au retour de Goglichidze avant de crucifier Devis Vasquez d’une frappe puissante au premier poteau pour égaliser (61e).

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Juventus 37 22 +16 8 13 1 35 19 15 Empoli 21 22 -8 4 9 9 21 29

Puis, deux minutes et vingt-six secondes plus tard, il est sur la trajectoire d’une frappe de l’ancien lillois Timothy Weah, et sa déviation chanceuse prend le portier d’Empoli à contrepied, ses deuxième et troisième buts sous le maillot de la Juve en deux apparitions (64e). En fin de rencontre, Dusan Vlahovic vient sceller le succès des Turinois (90e), avant que le jeune portugais Francisco Conceicao ne vienne s’offrir son premier but en Serie A cette saison (90e+2). Les hommes de Thiago Motta inscrivent quatre buts dans un même match pour la première fois depuis le 17 décembre et un succès contre Cagliari, et retrouvent virtuellement une place dans le top 4, à tout de même treize points du leader, Naples.