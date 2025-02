Carlo Ancelotti recadre Vinícius Júnior

Le Real Madrid connaît désormais son adversaire en barrages de la Ligue des Champions : Manchester City. Le match aller se disputera le 11 février prochain, et d’ici là, les Merengue disputeront deux matchs de Liga, et un autre de Coupe du Roi. La première de ces rencontres de championnat se déroule ce samedi, puisque la Maison Blanche se déplace sur le terrain de l’Espanyol Barcelone. Et pour cette rencontre, Carlo Ancelotti pourra de nouveau compter sur Vinicius.

Pour rappel, le Brésilien avait écopé d’un carton rouge et de deux matchs de suspensions lors d’un match face à Valence, durant lequel le joueur de 24 ans avait eu une altercation avec Stole Dimitrievski, le portier adverse. Alors que Vini est souvent décrié pour son comportement sur le terrain, l’entraîneur italien a tenu à le rappeler à l’ordre en conférence de presse : « Il est conscient de ce qu’il doit faire sur le terrain car c’est une personne mature. J’ai hâte qu’il soit de retour et qu’il puisse montrer son meilleur visage. Il s’est très bien entraîné, il est frais et peut apporter beaucoup à l’équipe pour le match de demain (samedi). » Également absent contre Brest lors de la dernière journée de la phase de play-off de la Ligue des Champions, également pour suspension, Vinicius aura la possibilité de disputer le choc face à Manchester City.