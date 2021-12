L'OM est tout proche de se débarrasser d'un poids mort

La suite après cette publicité

C'est parti ! Si le mercato phocéen s'annonçait plutôt calme dans le sens des arrivées, on commence à avoir droit à une belle valse de nom ces derniers jours, avec Anthony Martial comme dernière rumeur folle. Mais si Pablo Longoria veut faire plaisir à Jorge Sampaoli, il va falloir dégraisser...

S'il y a certains joueurs de l'effectif candidats à un départ, comme Boubacar Kamara en raison de sa situation contractuelle ou Duje Caleta-Car, on avait oublié Dario Benedetto. L'attaquant argentin, qui avait tout de même coûté plus de dix millions d'euros il y a deux ans et demi, évolue du côté d'Elche cette saison, où il est aussi à la peine, avec deux buts en quatorze apparitions, dont seulement six en tant que titulaire, n'ayant joué que 45 minutes en novembre et en décembre.

Boca le veut !

Mais au pays, sa cote reste intacte. Comme l'indique La Nacion, Boca Juniors a déjà contacté son ancien attaquant , et le principal concerné a clairement ouvert la porte à un retour. Tout dépend de lui, résume le média, dans la mesure où ni Elche ni l'OM ne mettront trop d'obstacles à un retour au pays du buteur de 31 ans. TyC Sports précise de son côté que les négociations entre les clubs n'ont cependant pas encore démarré, alors que Marca explique qu'il s'agirait a priori d'un prêt d'un an pour l'Argentin.

« Rester longtemps ? On verra. Si Elche lève l'option d'achat, je serai très heureux de rester, mais il faut aussi voir la question financière, mon contrat avec Marseille et combien coûterait mon transfert. Ce n'est pas une question facile et c'est un sujet à prendre en compte. On verra le moment venu. Je ne sais pas combien de temps encore je vais rester ici. Mon contrat de prêt dit que je dois passer la saison ici et, en fin de saison, on verra comment continue mon aventure au club », confiait récemment l'attaquant.