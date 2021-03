Real Madrid, Borussia Dortmund : le prix total de l'opération Erling Haaland

La suite après cette publicité

Samedi soir, Erling Haaland a inscrit un doublé face au Bayern Munich. Même si cela n'a pas empêché la victoire finale de l'équipe bavaroise dans ce Klassiker, la prestation du Norvégien n'impressionne même plus tant c'est devenu la norme pour lui. Le joueur de 20 ans affiche par exemple 19 buts en autant de rencontres de Bundesliga, et a fait trembler les filets à 8 reprises en 5 petits matchs de Ligue des Champions.

Et on le sait, tous les cadors européens sont à l'affût. Du Real Madrid à Chelsea en passant par le FC Barcelone et Manchester City, tout le monde s'arrache un joueur qui, au vu de sa situation contractuelle, ne devrait pas coûter un montant exorbitant. Avec cette clause libératoire de 75 millions d'euros pour 2022, les dirigeants du club allemand ne pourront pas demander des sommes folles, et Haaland coûtera bien moins cher que Mbappé ou Neymar à l'époque par exemple.

Presque 300 millions d'euros pour Haaland

Comme l'explique AS, le Real Madrid est, de loin, le club le mieux positionné dans ce dossier. Et à choisir, sa direction préfère recruter l'attaquant du BVB avant Kylian Mbappé. L'arrivée d'Haaland coûterait au total 270 millions d'euros au club de la capitale espagnole. Une somme qui inclut le montant du transfert, estimé à 150 millions d'euros.

Il faudrait ensuite rajouter 120 millions d'euros supplémentaires correspondant au salaire du joueur, qui serait de 20 millions d'euros brut par saison sur six ans. Le média n'évoque cependant pas d'éventuelle commission pour Mino Raiola, le sulfureux agent du joueur. Une somme totale XXL dont le Real Madrid étudie actuellement le financement. Affaire à suivre...