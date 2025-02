EFL Cup : Newcastle s’impose contre Arsenal et valide sa place en finale

Déjà vainqueur historique lors du match aller sur la pelouse de l’Emirates Stadium (0-2), Newcastle a remis ça à St James Park ce mercredi 5 février, officialisant définitivement leur qualification pour la finale d’EFL Cup. Déjà peu inspirés dans le jeu, les Gunners se sont sabordés sur des erreurs défensives que les hommes d’Eddie Howe ont su exploiter au mieux. Dès le début de la rencontre, Alexander Isak avait averti la charnière centrale des Londoniens dès la 4e minute, profitant d’une mauvaise perte de balle de Thomas Partey et d’une ouverture d’Anthony Gordon pour ouvrir le score, avant de se voir refuser pour hors-jeu son 21e but toutes compétitions confondues. Finalement, c’est Jacob Murphy qui va profiter d’une frappe repoussée d’Alexander Isak pour ouvrir le score (19e).

En seconde mi-temps, Arsenal a continué de marquer les esprits par ses errements défensifs, avec d’abord Saliba qui perd un ballon face à Anthony Gordon, l’Anglais passant proche de doubler la mise depuis le rond central. Trois minutes plus tard, Newcastle va achever son adversaire en profitant d’une nouvelle erreur de raya, relançant dans les pieds de Fabian Schär. Le Suisse trouve Anthony Gordon, très actif et finalement récompensé par le deuxième but des Magpies (52e). En finale, ils retrouveront le vainqueur de la rencontre entre Liverpool et Tottenham qui aura lieu ce jeudi soir. À l’aller, les Spurs s’étaient imposés sur leur pelouse (1-0) et iront à Anfield avec un léger avantage.