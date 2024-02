CAN 2023 : le geste fort des Congolais en soutien à leur peuple

Dans le prolongement de la qualification du Nigéria au détriment de l’Afrique du Sud plus tôt dans la journée, l’autre demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations nous offrait un choc palpitant entre la Côte d’Ivoire et la République démocratique du Congo. Si les deux équipes visaient la victoire pour atteindre la grande finale, cette rencontre s’inscrivait dans un contexte particulier pour la RDC à l’heure où de violents affrontements ont éclaté dans le pays entre les forces gouvernementales et les rebelles du M23 au cours des dernières heures.

Si la Fédération de football de la RDC avait annoncé, peu avant la partie, que les joueurs porteraient un brassard noir en guise de deuil et en mémoire des victimes, les partenaires de Chancel MBemba ont manifesté un peu plus leur soutien à leur peuple. C’est donc avec la main droite sur la bouche et la main gauche orientée sur la tempe que les Congolais se sont présentés lors des hymnes nationaux, en marge du coup d’envoi de la rencontre.