Peter Bosz optimiste après la première sortie victorieuse de l'OL

L'Olympique Lyonnais s'est imposé 4 à 2 ce samedi, au stade Marcel Verchère, pour son premier match amical de l'été contre Bourg-en-Bresse. Alexandre Lacazette a d'ailleurs trouvé le chemin des filets pour son retour. Après la rencontre, l'entraîneur néerlandais, Peter Bosz, a réagi au micro d'OL TV. Plutôt satisfait.

« On a commencé la saison, c’est bien. Les joueurs étaient contents de rejouer. On a vu des buts, des occasions. Dès demain, on va échanger avec les joueurs pour analyser ce match. On doit progresser, sur la condition notamment » a déclaré le coach de l'OL. Les Lyonnais affronteront le Dynamo Kiev, lors d'une double-confrontation au stade Pierre-Rajon de Bourgoin-Jailleu, mardi prochain (18h et 21h).