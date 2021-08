PSG : Mauricio Pochettino réagit aux sifflets contre Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

532 jours après, le public parisien retrouvait le Parc des Princes. Un grand soleil de fin d'après-midi, une température estivale, il y avait tout pour bien accueillir les 5 nouvelles recrues. Ce fut le cas d'ailleurs mais les supporters se sont aussi distingués en sifflant copieusement deux joueurs de leur équipe à l'annonce de la composition : Thilo Kehrer et surtout, Kylian Mbappé.

On se doute bien que les fans sont mécontents de la décision du champion du monde de ne pas prolonger un contrat courant jusqu'en 2022. Après le coup de pression de Nasser Al-Khelaïfi mercredi dernier, c'est maintenant au tour du public de faire passer un message. Mauricio Pochettino avait lui préféré botter en touche en conférence de presse et on sent que le sujet est délicat au PSG.

Pochettino n'a pas entendu les sifflets

Le coach argentin a cette fois voulu éviter de trop répondre aux questions sur l'état d'esprit de l'attaquant, auteur d'un excellent match par ailleurs, et qui a été applaudi tout au long de la rencontre. «Il est centré sur ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, il a fait un très bon match et je suis content. Il doit continuer dans ce schéma-là», approuve-t-il.

Lors d'une relance sur les sifflets dont Mbappé a été l'objet lors de la présentation des joueurs, Pochettino a cette fois tranché. «Je n'ai pas entendu de sifflet», explique-t-il après cette seconde question sur le sujet, comme pour mieux passer à la suite. Voilà que face au délicat futur du joueur, à Paris, on préfère commenter autre chose.