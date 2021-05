Manchester United : Boca Juniors ne lâche pas Edinson Cavani

La suite après cette publicité

Longtemps annoncé sur le départ cet été, Edinson Cavani (34 ans) a finalement prolongé son contrat avec Manchester United afin de poursuivre son aventure anglaise une année supplémentaire. Il faut dire que les performances du Matador (15 buts et 4 passes décisives en 37 matchs, dont 19 titularisations) et la bonne saison des Red Devils, combinés à la volonté d'Ole Gunnar Solskjaer, son entraîneur, de le conserver, ont probablement pesé dans la balance. Avant cela, le meilleur buteur de l'histoire du PSG était très proche de rejoindre Boca Juniors en Argentine.

Juan Roman Riquelme, le vice-président de Boca, n'en démord pas pour l'Uruguayen et a assuré qu'Edinson Cavani rejoindra son club dans un an. « Je continue de lui parler, je pense qu'il sera avec nous l'année prochaine si Dieu le veut, je lui parle depuis plus d'un an. Je n'étais pas sûr qu'il continue en Angleterre. En décembre, il m'a dit qu’il voulait vraiment venir. Ce serait très sympa de l'avoir. La seule chose que j'ai à lui dire c'est que, quand on joue à La Bombonera, le terrain tremble quand le stade est plein. Je n'en doute pas, il viendra à Boca », a ainsi lâché l'ancien élégant milieu offensif argentin à TNT Sports.