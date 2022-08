Liverpool - Crystal Palace : les compositions sont là

Accroché par Fulham (2-2) pour ses débuts en Premier League, Liverpool veut réagir contre Crystal Palace pour le compte de la 2e journée. A domicile, les Reds s'établissent en 4-3-3 avec Alisson Becker dans les cages derrière Trent Alexander-Arnold, Nathaniel Phillips, Virgil van Dijk et Andrew Robertson. Fabinho est positionné en sentinelle auprès de James Milner et Harvey Elliott tandis que Mohamed Salah et Luis Diaz accompagnent Darwin Nunez en attaque.

De son côté, Crystal Palace s'articule en 3-4-3 avec Vicente Guaita comme dernier rempart. Devant lui, Nathaniel Clyne, Joel Ward, Joachim Andersen, Marc Guéhi et Tyrick Mitchell forment la défense alors qu'on retrouve Cheick Doucouré et Jeffrey Schlupp dans l'entrejeu. En pointe, Jordan Ayew est soutenu par Eberechi Eze et Wilfried Zaha.

Les compositions

Liverpool : Alisson - Alexander-Arnold, Phillips, van Dijk, Robertson - Milner, Fabinho, Elliott - Salah, Nunez, Diaz

Crystal Palace : Guaita - Ward, Andersen, Guéhi - Clyne, Doucouré, Schlupp, Mitchell - Eze, Ayew, Zaha