Inter Milan : l'avenir de Romelu Lukaku totalement relancé ?

«Le Chelsea Football Club s'est séparé aujourd'hui de l'entraîneur Thomas Tuchel. Au nom de tout le monde au Chelsea FC, le club tient à exprimer sa gratitude à Thomas et à son équipe pour tous leurs efforts pendant leur séjour au club. Thomas aura à juste titre une place dans l'histoire de Chelsea après avoir remporté la Ligue des champions, la Super Coupe et la Coupe du monde des clubs». Et si cette retentissante annonce de Chelsea relançait totalement l'avenir de Romelu Lukaku ? À en croire les dernières informations du quotidien AS, le limogeage du technicien allemand a de quoi rebattre les cartes pour le Diable Rouge.

Recrue la plus chère de l'histoire des Blues, l'international belge (102 sélections, 68 buts) a, en effet, déçu lors de son passage à Londres et n'a jamais semblé à l'aise dans le système de jeu prôné par Thomas Tuchel, tout juste remplacé par Graham Potter à la tête du club londonien. Désireux de rentrer en Italie, le buteur de 29 ans a donc finalement obtenu gain de cause puisque la formation désormais présidée par Todd Boehly a décidé, en juillet dernier, de le prêter à l'Inter Milan. Si l'ancien attaquant d'Everton voit son prêt terminer, officiellement, en juin 2023, les dirigeants intégristes ont également négocié une option d'une année supplémentaire.

Romelu Lukaku de retour à Chelsea dès juin 2023 ?

Un rab qui semblait, jusqu'à présent, acquis tant les relations entre Tuchel et Lukaku ne paraissaient pas idylliques. Oui mais voilà. Avec le départ aussi soudain qu'inattendu de l'ancien technicien du PSG, Big Rom pourrait bien se laisser tenter par un retour du côté de Stamford Bridge. Auteur d'un but et d'une passe décisive en trois rencontres de Serie A, le natif d'Anvers n'est ainsi pas à l'abri de laisser une seconde chance aux Blues et à la philosophie offensive de leur nouveau magicien Potter.

Interrogé à ce sujet, Giuseppe Marotta, directeur de l’Inter Milan, semblait d'ailleurs déjà douté de l'avenir de son protégé. «Je ne sais pas quels seront les effets du changement d’entraîneur. Nous voulons obtenir la meilleure performance de Lukaku, et ensuite à la fin de la saison, nous nous asseyons et parlons de lui avec Chelsea. Je ne sais pas si un changement d’entraîneur signifie que son retour est automatique, c’est difficile à prédire aujourd’hui», avouait le dirigeant italien au micro de Sky Sports. Affaire à suivre. En attendant, Lukaku est bien décidé à tout faire pour marquer de son empreinte son retour à l'Inter.