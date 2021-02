L’État veut aider le football français !

Le football français connaît une crise économique sans précédent. Entre les dégâts financiers causés par la pandémie de coronavirus et le fiasco des droits TV avec Médiapro, l’Etat doit s’entendre avec la Ligue pour soutenir les clubs.

Selon les informations de l’Équipe, ce mardi, des présidents de clubs (Jean-Michel Aulas et Laurent Nicollin notamment) ainsi que Vincent Labrune doivent s’entretenir avec Jean-Michel Blanquer, ministre de l’Éducation et des Sports et Roxana Maracineanu, ministre déléguée au Sport. Les deux camps vont discuter pour venir en aide aux clubs français. Toujours selon le quotidien français, la LFP estime que les 100 millions d’euros obtenus pour compenser les pertes liées à la billetterie ne sont pas suffisant. L’instance souhaite demander à ne pas rembourser son prêt de 68 millions d’euros contracté la saison dernière.